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Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16.23'ten yüzde 16.68'e, yıl sonu Dolar/TL beklentisi ise 6,2030'dan 6.431'e yükseldi. Ankete katılanlar 2019 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 0.6'dan 0.3'e çekti

merkez bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği 2019 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi'ni yayımladı. Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16.23'ten yüzde 16.68'e, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 6,2030'dan 6.431'e yükseldi.

2019 yılı Mayıs ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,12 iken, bu anket döneminde yüzde 1,48 oldu.

Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,23'ten yüzde 16,68'e yükselirken, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 15,38'ten, bu anket döneminde yüzde 15,48'e çıktı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,06 ve yüzde 12,34 olarak gerçekleşti.

2019 yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket dönemindeki 6,20 TL seviyesinden bu anket döneminde 6,43 TL'ye yükselirken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,43 TL ve 6,68 TL olarak gerçekleşti.

Ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,92 iken, bu anket döneminde yüzde 25,39'e yükseldi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemindeki yüzde 24,00 seviyesinden yüzde 25,36'ya çıktı.

Ankete katılanlar 2019 yılı beklentilerini yüzde 0.6'dan yüzde 0.3'e çekti. 2020 beklentisi ise yüzde 2.9'dan 2.8'e düştü

 

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