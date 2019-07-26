Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerPara

Merkez'in rezervleri haziran ayında arttı

DHA

Merkez Bankası rezervleri Haziran´da yüzde 0.7 artışla 96.3 milyar dolar oldu. döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2.2 azalarak 72 milyar dolara düşerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 11.4 artarak 22.9 milyar dolara yükseldi.

dolar altın

Merkez Bankası´nın rezervleri Haziran´da bir önceki aya göre yüzde 0.7 artışla 96.3 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2.2 azalarak 72 milyar dolara düşerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 11.4 artarak 22.9 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası´nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH, yurt içi bankalarla yapılan depo işlemleri, yurt içi ve yurt dışı bankalarla yapılan finansal türev işlemlerinden doğan alacak ve yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 14 arttı ve 17.2 milyar dolara yükseldi.

Bu tutarın 12.5 milyar doları döviz kredileri, 4.7 milyar doları anaparadan oluştu. Merkez Bankası´nın finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükler, 17.6 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 11.6 milyar doları 0-1 ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3.2 artarak 36.3 milyar dolara yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akbank 6 ayda 2.7 milyar TL kâr elde etti
PARAAkbank'tan 2.7 milyar TL kâr
Merkez Bankası Başkanı Mevlüt Uysal kararlılıkla ezber bozdu - EKONOMİ HABERİ | Yavuz Barlas yazdı
PARAKararlılıkla ezber bozdu
TİM Başkanı Gülle: “Faiz indirimi çok doğru bir zamanda yapıldı”
PARAİş dünyası merkezin faiz kararını değerlendirdi
Kreş yardımı nasıl alınır? 2019 kreş yardımı ne kadar?
PARAKreş yardımı nasıl alınır?
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - haberler
PARABankacılık sektörünün mevduatı arttı
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
PARAAvrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
Merkez Bankası rezervleri
PARAMerkez Bankası toplam rezervleri azaldı
Son dakika faiz kararı! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz düştü: 19,75 oldu
PARAMerkez Bankası'ndan büyük faiz indirimi
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
PARAYabancı hisse aldı, DİBS ve ŞBS
Fitch’ten küresel bankaların görünümüne ilişkin değerlendirme
PARAFitch’ten küresel banka görünümü değerlendirmesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X