Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yapılan açıklamaya göre:

"Türkiye’nin 2019-2021 yılları arasını kapsayan, ekonomide iş planını ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı’nda, temel politikaların kurgulandığı alanların başında enflasyonla mücadele gelmektedir. Bu zorlu süreçte Savunma Sanayinin gözbebeği olan Kurumumuz da vatandaşlarımızın yanında olmaktan memnuniyet duymaktadır.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat ALBAYRAK’ın başlattığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyası'nı sonuna kadar desteklemek amacıyla milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin sivil piyasa fiyatlarında 07.01.2019 tarihinden itibaren yaklaşık %7,5 oranında indirim yapılmıştır." denildi.

7,65X17 mm MKEK Tabanca Fişeği Fiyat: 2.22 TL

9X19 mm (Para) MKEK Tabanca Fişeği Fiyat: 2.22 TL

9X20 mm (Uzun) MKEK Tabanca Fişeği Fiyat: 2.22TL

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