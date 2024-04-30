Mersin'de aranan firari hükümlü banyodaki gizli bölmede yakalandı
Mersin'de hakkında 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, banyodaki duvar fayansının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari şüpheli ve hükümlülere yönelik 24 adreste uygulama yaptı.
Özel harekat polislerinin de yer aldığı çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 69 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 6 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Uygulama kapsamında bir evde arama yapan ekipler, banyodaki duvar fayansının arkasında bölme olduğunu fark etti.
Fayansı kaldıran polis, bölmede saklanan ve yanında tabanca bulunan M.H.G'yi gözaltına aldı.