Mersin'de eski kağıt fabrikası alanında yangın: Ekipler müdahale ediyor
Mersin'in Silifke ilçesinde, eski bir kağıt fabrikası alanında yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 28.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 28.07.2024 - 12:10
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Silifke'nin Taşucu Mahallesi'ndeki fabrika alanında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz, su tankı ve itfaiye aracı sevk edildi.
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Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.