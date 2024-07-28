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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de eski kağıt fabrikası alanında yangın: Ekipler müdahale ediyor | Son dakika haberleri

        Mersin'de eski kağıt fabrikası alanında yangın: Ekipler müdahale ediyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde, eski bir kağıt fabrikası alanında yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 28.07.2024 - 12:10
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        Silifke'nin Taşucu Mahallesi'ndeki fabrika alanında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz, su tankı ve itfaiye aracı sevk edildi.

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        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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        Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları güçlükle ilerliyor.

        Alanda, plastik ve altyapı malzemeleri ile kullanılmayan evler de bulunuyor.

        #Mersin
        #Kağıt fabrikası
        #yangın
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