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        ÇBK Mersin - Avenida: 77-82

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 21:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:30
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        ÇBK Mersin - Avenida: 77-82
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        SALON:ServetTazegül

        HAKEMLER: Jelena Tomiç, Veronika Obertova, Silvia Marziali

        ÇBK MERSİN: Kiss 4, Melis Gülcan 23, Cornelius 14, Derin Yaya 4, Sinem Ataş, Melisa Brcaninovic, Hollingsvorth 14, Studer, Iagupova 18,

        AVENİDA: Olcay Çakır 11, Kone 2, Rodriguez 8, Fernandez 2, Dominguez, Delaere 2, Vilaro 11, Hartley 18, Prince, Gil 8, Fasoula 20 

        1´İNCİ PERİYOT: 16-26 

         İLK YARI: 39-46 

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 53-65

        5 Faul: Studer

        FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 1'inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında konuk ettiği Avenida´ya 82-77 mağlup oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Soner AYDIN

        2023-10-04 21:25:29

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