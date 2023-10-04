ÇBK Mersin - Avenida: 77-82
SALON:ServetTazegül
HAKEMLER: Jelena Tomiç, Veronika Obertova, Silvia Marziali
ÇBK MERSİN: Kiss 4, Melis Gülcan 23, Cornelius 14, Derin Yaya 4, Sinem Ataş, Melisa Brcaninovic, Hollingsvorth 14, Studer, Iagupova 18,
AVENİDA: Olcay Çakır 11, Kone 2, Rodriguez 8, Fernandez 2, Dominguez, Delaere 2, Vilaro 11, Hartley 18, Prince, Gil 8, Fasoula 20
1´İNCİ PERİYOT: 16-26
İLK YARI: 39-46
3´ÜNCÜ PERİYOT: 53-65
5 Faul: Studer
FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 1'inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında konuk ettiği Avenida´ya 82-77 mağlup oldu.
DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Soner AYDIN
2023-10-04 21:25:29