Silifke'de galericiler sitesinin yapım çalışmaları sürüyor

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MERSİN (AA) - Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, 46 iş yerinden oluşan galericiler sitesinin yapımının devam ettiğini belirtti.



Belediyenin açıklamasına göre Altunok, meclis salonundaki toplantıda oto galericilerle bir araya geldi.

Altunok, Pazarkaşı Mahallesi'ndeki galericiler sitesi çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlçe merkezindeki farklı noktalarda oto galericilik yapan esnafı tek çatı altında toplamayı hedefliyoruz. Galericiler sitesindeki 46 iş yerini kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız." ifadesini kullandı.



Konuşmasının ardından Altunok, esnafın taleplerini dinledi.

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