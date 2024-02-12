Mersin'de PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Mersin'de, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Mersin'de, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresi için çalışmalar sürdü.
Bu kapsamda, PKK ve DEAŞ'a yönelik çalışmada 5 zanlının kimliği tespit edildi.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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