Mersin'de PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda, PKK ve DEAŞ'a yönelik çalışmada 5 zanlının kimliği tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresi için çalışmalar sürdü.

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