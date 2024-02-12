Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı tutuklandı
Mersin'de çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 388 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Mersin'de çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 388 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, firari zanlıların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yapıldı.
Ekiplerin 7 günlük çalışmasında, çeşitli suçlardan aranan 388 zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.
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