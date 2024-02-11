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        Özgecan Aslan ölümünün 9. yılında Mersin'deki mezarı başında anıldı

        Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan, ölümünün 9. yılında ailesi ve vatandaşlar tarafından kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:34
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        Özgecan Aslan ölümünün 9. yılında Mersin'deki mezarı başında anıldı
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        Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan, ölümünün 9. yılında ailesi ve vatandaşlar tarafından kabri başında anıldı.

        Anne Songül ve baba Mehmet Aslan, Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te 19 yaşındayken öldürülen kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarını ziyaret etti.

        Aile yakınları ve vatandaşların da katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Katılımcılar, mezara çiçek bıraktı.

        Baba Mehmet Aslan, gazetecilere, Özgecan'ın, kalbi ve vicdanı olan her anne babanın kızı olduğunu söyledi.

        Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Aslan, "Kadına şiddetin bitmesi için insanların okuması, düşünmesi, hikmete varması lazım." dedi.

        Anne Songül Aslan da acılarının taze olduğunu vurgulayarak, "Allah kimsenin başına vermesin. Devletimizden bu konulara el atmasını istiyoruz. Özge'mden sonra 5 bin kadın öldürüldü. Kimsenin evladı böyle olsun istemiyorum. Çok acı bir durum, ölene kadar unutulmaz." diye konuştu.

        - Özgecan Aslan'ın katledilmesi

        Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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