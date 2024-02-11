Mersin'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Erdemli'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Erdemli'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.A. yönetimindeki 33 MC 1660 plakalı otomobil, Akdeniz Mahallesi Çamlık Kavşağı'nda N.K. idaresindeki 33 ARE 758 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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