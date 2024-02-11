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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 11.02.2024 - 09:59
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Papara Park'ta oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Ligde topladığı 28 puanla 12. sırada bulunan Hatayspor, 37 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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