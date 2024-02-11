Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde topladığı 28 puanla 12. sırada bulunan Hatayspor, 37 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.
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