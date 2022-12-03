Mersin Valisi Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Topkaya'yı kabul etti

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya'yı kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ve engelli sporcularla bir araya geldi.

Pehlivan, devletin ilgili kurum ve kuruluşları aracılığıyla engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirterek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

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