Mersin'de marketten para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir marketin kasa bölümündeki çekmeceden para çalındığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bahşiş Mahallesi'nde Mustafa Yıldız, sahibi olduğu marketin alt katındaki deposuna inip geri geldiğinde kasa kısmındaki paraların eksildiğini fark etti.
Marketin kasa bölümünü gören güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen işletmeci, çekmecedeki paraların dükkana gelen bir genç tarafından çalındığını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Marketteki ve bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Abit H. olduğunu tespit etti.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlının, çaldığı paraların yarısını işletme sahibine iade ettiği öğrenildi.