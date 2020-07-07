Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti! Çekiç atmada kadınlarda Türkiye rekortmeni olan milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlığını sürdürüyor Milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu: "Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedefliyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti! Çekiç atmada kadınlarda Türkiye rekortmeni olan milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlığını sürdürüyor Milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu: "Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedefliyorum"

İHA

Çekiç atmada kadınlarda Türkiye rekortmeni olan milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlığını sürdürüyor. Şu anda Milli Takım kampında günde çift idman yaparak hazırlıklarına devam eden Şahutoğlu, hedefini olimpiyatlarda madalya olarak belirledi.

Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti! Çekiç atmada kadınlarda Türkiye rekortmeni olan milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlığını sürdürüyor Milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu: "Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedefliyorum"

Çekiç atmada kadınlarda Türkiye rekortmeni olan milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlığını sürdürüyor. Şu anda Milli Takım kampında günde çift idman yaparak hazırlıklarına devam eden Şahutoğlu, hedefini olimpiyatlarda madalya olarak belirledi.
2001 yılında başladığı çekiç atmada her branşta Türkiye rekorları kıran Şahutoğlu, 2012 yılında büyüklerde 74 metre 17 santimle kırdığı rekoruyla halen bu kategoride rekortmenliğini sürdürüyor. Şu anda Mersin'de Atletizm Milli Takım kampında bulunan Şahutoğlu, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde günde çift idman yaparak Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Hedefini olimpiyatlarda madalya olarak belirleyen Şahutoğlu, önümüzdeki yıllarda da yeni rekorlar kırmak istiyor.

“Büyüklerde rekor halen bende”
Çalışmalarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Tuğçe Şahutoğlu, spora beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 1999 yılında başladığını söyledi. 2001 yılında çekiç atmaya başladığını kaydeden Şahutoğlu, “O günden bugüne kadar da birçok rekor kırdım. Rekor kırmaya küçük yaşta başladım. Yıldızlar, gençler, 23 yaş altı, üniversite, büyükler rekorları kırdım. Büyüklerde 74 metre 17 santimle rekor halen bende. Daha kıran olmadı. Umarız bu sene değil de önümüzdeki yıl rekoru tekrardan kıracağım. Ben küçüklükten beri spora karşı çok ilgiliydim. Yani antrenmanlara hep erken gelirdim. Antrenman yapmayı çok seviyordum. Ailem ilk başlarda tabi çok fazla sıcak bakmıyordu ve önemsemiyordu. Çünkü çekiç atma sporunu bilmiyorlardı. Daha sonra onlar da alıştılar. 'Rekorlar kırıyorsun, şampiyon oluyorsun, madalya getiriyorsun' dediler. Bunlar tabi bir sporcu için güzel duygular” diye konuştu.

“Olimpiyatlarda madalya alacağıma inanıyorum”
Her sporun kendine göre zorluğu olduğunu vurgulayan Şahutoğlu, “Çekiç atmanın da kendine göre zorlukları var. Atletizm branşı aslında diğer sporlara göre biraz daha zor. Şu an pandemi sürecinde yapamadığımız antrenmanların telafisini yapıyoruz. Çünkü çok fazla eksik kaldık. 2 ayda neredeyse doğru düzgün antrenman yapamadık. Bu olimpik sporcular için çok uzun bir süreç. Bazen bir hafta tatil yapmadığımız oluyor. O yüzden şu an kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Bu sezonu bu şekilde geçireceğiz. Önümüzdeki yıl Tokyo Olimpiyatları var. Eğer gidersem bu benim 3. olimpiyatım olacak. Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedefliyorum. Madalya alacağımıza inanıyoruz. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Çalışmalarımız tam gaz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"Tuğçe bunu yapabilir"
Milli Takım Antrenörü Muzaffer Tolun ise pandemiden dolayı bu dönemde iyi çalışamadıklarını belirterek, “Atış antrenmanlarımızı yapmaya çalıştık ama kuvvet idmanlarımız eksik kaldı. Bu sene böyle geçecek. Ancak durumumuz yine fena değil. Amacımız tabi 2021 olimpiyatları. Önce barajı geçip, kota almak, olimpiyata katılma hedefimiz var. Ardından ise olimpiyatlarda finalde yarışmak. Bu da tabi Tuğçe için imkansız değil. Bunu yapabilir. İnşallah bir aksilik, bir sakatlık çıkmasa da bunu başaracaktır” şeklinde konuştu.
Çekiç atma sporcuyla ilgili de konuşan Tolun, “Çekiç atma Türkiye’de atmaların içinde başarı oranı en yüksek olan branşlardan biri. Bu dalda bizim olimpiyat madalyalarımız var. Onun dışında olimpiyatlara katılan sporcularımız var. Çekiç atma ülkemizde seviliyor. Mersin’de özellikle tesisimiz de iyi. Çünkü çekiç atma Türkiye’nin birçok yerinde problem olan bir branş. Çünkü birçok yerde böyle bizimki gibi atma sahası yok. Biz o yönden çok şanslıyız. İnşallah bizdeki imkanlar Türkiye’nin her yerinde olur ve bu spor branşı daha da gelişir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maskesiz yolcu almayınca darp edilen şoförün başına 8 dikiş atıldı Mersin'de halk otobüsüne maskesiz binmelerine izin vermediği gerekçesiyle 2 kişi tarafından darp edilen şoför Mehmet Teneke'ye 6 gün iş göremezlik raporu verildi Mehmet Teneke, "Devletin uygulamaya koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, bu şekilde izah ettim ama dinlemeyerek geldiler, beni darp ettiler" dedi
YEREL HABERLER Maskesiz yolcu almayınca darp edilen şoförün başına 8 ...
Mersin merkezli 4 ilde sahte bahis operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 4 ilde sahte bahis operasyonu: 10 ...
Kazanılmış görünümlü sahte iddaa kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı Şahısların bu yolla en son 175 bin lira dolandırdıkları belirlendi
YEREL HABERLER Kazanılmış görünümlü sahte iddaa kuponuyla 175 bin ...
Tarsus Doğa Parkı, 7 yeni sakinine kavuştu
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Parkı, 7 yeni sakinine kavuştu
Toroslar Belediyesinin Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine, kaymakamdan başarı belgesi
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinin Vefa Sosyal Destek Grubu ...
Akdeniz’de iki metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Akdeniz’de iki metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi
Mersin'de dövülen otobüs şoförü: Maskesiz alamayacağımı söyledim, darbettiler
YEREL HABERLER Mersin'de dövülen otobüs şoförü: Maskesiz ...
Askerden dönen genç, önce tereddüt etti, sonra annesine sarıldı 
YEREL HABERLER Askerden dönen genç, önce tereddüt etti, sonra ...
Akduman: “Halkımıza hizmet noktasında daha çok çalışıp üretmeliyiz” Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün ilk 6 aylık değerlendirme toplantısı, Bölge Müdürü Akduman başkanlığında Gülnar’da yapıldı
YEREL HABERLER Akduman: “Halkımıza hizmet noktasında daha çok ...
Tarsus Doğa Parkı'nın yeni sakinleri; 7 minik ceylan ve geyik yavrusu
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Parkı'nın yeni sakinleri; 7 minik ceylan ...
Vekil sıkı pazarlık yaptı, domates 2 lira 80 kuruşu gördü AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Erdemli ilçesinde günlük domates piyasası kurulumuna katıldı Üreticilerin hasadı 40 derece yaptığını hatırlatan Yılmaz, tüketirken ve ticaretini yaparken empati yapılmasını istedi
YEREL HABERLER Vekil sıkı pazarlık yaptı, domates 2 lira 80 kuruşu ...
Başkan Tarhan: “Belediye olarak çok iyi durumdayız”
YEREL HABERLER Başkan Tarhan: “Belediye olarak çok iyi durumdayız”
Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı
YEREL HABERLER Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı
FOTOĞRAF İPTALİ/// 4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı
YEREL HABERLER FOTOĞRAF İPTALİ/// 4 kişi tarafından feci şekilde ...
Maskesiz 2 kişinin kendilerini uyaran otobüs şoförünü darbettiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Maskesiz 2 kişinin kendilerini uyaran otobüs şoförünü ...
Koronavirüsü yenen başkan, görevine başladı
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen başkan, görevine başladı
4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı
YEREL HABERLER 4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada ...
Kendisini 'asker' olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kendisini 'asker' olarak tanıtarak vatandaşları ...
Bahçıvan olarak çalıştığı villanın bahçesine kenevir eken şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bahçıvan olarak çalıştığı villanın bahçesine kenevir ...
Toroslar'da 604 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Toroslar'da 604 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Kendilerini asker, polis, savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırmışlar
YEREL HABERLER Kendilerini asker, polis, savcı olarak tanıtıp ...
Mersin'de vatandaşlar plajlara koştu
YEREL HABERLER Mersin'de vatandaşlar plajlara koştu
Seçer: "Metro ihalesi için pandeminin etkilerinin geçmesini bekliyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahalleler olan Soğucak, Bekiralanı, Yeniköy ve Aladağ’ı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer: "Metro ihalesi için pandeminin etkilerinin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X