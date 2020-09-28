Mersin Büyükşehir Belediyesi hidrolift aracı aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesi hidrolift aracı aldı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi hidrolift aracı aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna yeni kattığı hidrolift aracı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını topluyor. Vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesinin 185 Çağrı Merkezinden randevu alarak, evlerinde veya bahçelerinde oluşan inşaat ve yıkıntı atıklarını toplatabiliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan inşaat ve yıkıntı atıklarına engel olmak için araç filosuna hidrolift alındı. Kent genelinde uzun süredir hafriyat atıkları ile mücadele eden, hafriyat dolgu sahaları oluşturan ve denetimler gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, yeni hizmeti ile hafriyattan kaynaklı çevre sorunlarına sürdürülebilir ve kolay yönetilebilir bir çözüm üretti.
Özellikle vatandaşların taşıma konusunda sıkıntı çektiği, boş arazilere ve çöp konteynerlerinin yanına bıraktığı, ev ve bahçe tadilatlarından kaynaklı inşaatyıkıntı atıkları, Büyükşehir’in yeni aldığı hidrolift aracı tarafından toplanacak.

Vatandaşların 185 Çağrı Merkezi’nden randevu almaları gerekiyor
Hidrolift aracından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin 185 Çağrı Merkezine ulaşarak randevu alıyor. Cüzi bir miktar ücret karşılığında araç, vatandaşların bulunduğu mahalleye giderek, üzerinde bulunan konteynerlerinden birini bırakıyor. Vatandaşlar hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarını bu konteynerlere bırakıyor. Araç daha sonra konteyneri alarak, hafriyat dolgu sahalarına götürüyor. Bu atıklar yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Hayata geçirilen yeni hizmet ile hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarından kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçilirken, akılcı bir şekilde yönetilen hafriyat atıkları ile maliyetler düşürülüyor.

“Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz, sıkıntılarımıza çözüm buldu”
Binalarında yapılan tadilat nedeniyle çıkan molozlar için Büyükşehir Belediyesinden konteyner talep eden Mehmet Nuri Saydam, “Tadilata başladığımız gün itibariyle Büyükşehir Belediyesini aradık. Kendilerinden belli bir miktar, çok düşük bir fiyatla konteyner talep ettik. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz, bizim bu sıkıntılarımıza çözüm buldu. Evimizden çıkan molozları çuvalladık, konteynerimize bırakıyoruz. Çöp kovalarının kenarlarına konulan çuvalların görüntü kirliliğini Büyükşehir Belediye Başkanımızın da yardımlarıyla ortadan kaldırıyoruz” dedi.
Vatandaşların Büyükşehir Belediyesine bu konuda yardımcı olmasını isteyen Saydam, “Çöplerin kenarlarına molozları koymayalım. Bu, hiç hoş olmayan bir görüntü ve çevre kirliliğine neden oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de boy limitlerine uymayan balıklara el konuldu
YEREL HABERLER Mersin'de boy limitlerine uymayan balıklara el ...
Teknopark Yönetim Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı
YEREL HABERLER Teknopark Yönetim Kurulu, Vali Su başkanlığında ...
Denetime çıkan Kaymakam Otcu vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Denetime çıkan Kaymakam Otcu vatandaşları uyardı
Bu balık hem zehirli hem lezzetli
YEREL HABERLER Bu balık hem zehirli hem lezzetli
Beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Silifke'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Silifke'de uyuşturucu operasyonu
TCG Oruçreis ve TCG Giresun Fırkateynleri Taşucu açıklarına demirledi
YEREL HABERLER TCG Oruçreis ve TCG Giresun Fırkateynleri Taşucu ...
Başkan Seçer, kırsal mahalleleri ziyaret etti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Görevini yapmayan bir belediye başkanı köyleri bu kadar rahat dolaşmaz”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, kırsal mahalleleri ziyaret etti Mersin ...
Avrupa Spor Haftası Hokey Müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Avrupa Spor Haftası Hokey Müsabakaları sona erdi
Yenişehir Belediyesi'nden EBA destek noktası
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi'nden EBA destek noktası
Öğrenciler, 'Avrupa Okul Sporları Günü'nde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Öğrenciler, 'Avrupa Okul Sporları Günü'nde doyasıya ...
Seçer: "Metro için 9 Ekim'de ihaleye çıkıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Engellemeleri yok sayacağım ve başka kapılar bulacağım" "Borçlanma için başkana yetki verilmiyor, bu tabi ki yaman bir çelişki"
YEREL HABERLER Seçer: "Metro için 9 Ekim'de ihaleye ...
MHP'li Kılavuz: "HDP'lilere yönelik operasyonları destekliyoruz" MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz: "Terörün üzerine kararlılıkla yürünmektedir"
YEREL HABERLER MHP'li Kılavuz: "HDP'lilere yönelik operasyonları ...
Gültak, Zafer Çarşısı esnafını ziyaret etti Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Kent merkezinin de değişime ayak uydurması lazım”
YEREL HABERLER Gültak, Zafer Çarşısı esnafını ziyaret etti Akdeniz ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden badem üreticilerine makine desteği
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden badem üreticilerine ...
40 yıllık Türkmen hattat, sanatını Mersin'de sürdürüyor
YEREL HABERLER 40 yıllık Türkmen hattat, sanatını Mersin'de ...
Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye´ye gönderdi
YEREL HABERLER Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını ...
Kontrolden çıkan otomobil, evin çatısına düştü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil, evin çatısına düştü
Mersin'de toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi
YEREL HABERLER Mersin'de toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi
Bisiklet çekilişinde kazananlar belli oldu
YEREL HABERLER Bisiklet çekilişinde kazananlar belli oldu
Tarsus Doğa Parkı, hijyen ve temizlik için pazartesi günleri ziyarete kapatılacak
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Parkı, hijyen ve temizlik için pazartesi ...
Atommash, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye'ye gönderdi
YEREL HABERLER Atommash, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesi için üretilen ...
Smile Hair Clinic’ten koronavirüs döneminde saç ekimi hakkında bilgiler
YEREL HABERLER Smile Hair Clinic’ten koronavirüs döneminde saç ekimi ...
Mut ve Gülnar'da üreticilere kıl keçisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3'ü kadın 13 üreticiye kıl keçisi cinsinden küçükbaş hayvan dağıttı
YEREL HABERLER Mut ve Gülnar'da üreticilere kıl keçisi Mersin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X