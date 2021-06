Mersin'de belediye desteğinde açılan bal evi büyük ilgi görüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle arı ürünlerini üreticiden tüketiciye doğal ve daha az maliyetle ulaştırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında Yenişehir ilçesinde açılan 'Bal Evi', vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Bir kısmı geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ve tamamen Büyükşehir Belediyesinin ustalarının ellerinden çıkan 'Bal Evi', tanzim satış noktası özelliği gösteriyor. Tüketici burada tamamen doğal ve katkısız bal ve arı ürünlerine ulaşırken, üretici de ürünlerini doğrudan piyasa değerinde satabiliyor.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından hayata geçirilen projeyle bal ve arı ürünleri üreticilerinin doğrudan tüketiciye ulaşabilme hayali gerçekleşti. Tüketicilerin sağlığına zararlı olan sahte bala karşı tamamen doğal ürünlerin yer aldığı Bal Evi, bal ve arı ürünlerini üreticiden tüketiciye daha az maliyetle ulaştırıyor.

Birliğe kayıtlı 4 bine yakın yetiştiricinin ürettiği çeşit çeşit bal, propolis, arı sütü, polen gibi arı ürünleri 'Bal Evi' aracılığıyla ilk elden vatandaşlara satılıyor. İlki Yenişehir ilçesine yerleştirilen Bal Evi, GMK Bulvarında Dumlupunar Anadolu Lisesi yanında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesinin ‘Bal gibi destek, her petekte gelecek’ sloganıyla başlattığı proje kapsamında kentin 13 ilçesindeki 708 arı yetiştiricine petek, arıcı körüğü ve arıcı maskesi desteğinde bulunulmuştu. Üretimden pazarlama aşamasına kadar arı üreticilerinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, satış noktalarını ilerleyen günlerde Mezitli ve Toros ilçelerinde de kuracak.

“Üretimden pazarlamaya her süreçte üreticilerimizin yanındayız”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her alanında olduğu gibi arı yetiştiricilerine de destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, “Üretimden pazarlamalarına kadar geçen sürede her zaman üreticilerimizin yanlarındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde 708 üreticimize temel arıcılık malzemelerini hediye etmiştik. Şu anda da arı yetiştiricilerimizin üretmiş olduğu balların analizlerini yaparak arı yetiştiricileri birliğimiz öncülüğünde vermiş olduğumuz bal büfelerinde satışını gerçekleştirmekteyiz. Bu konuda üreticilerimizin aynı zamanda da tüketicilerimizin desteklerini sonuna kadar alıyoruz ve memnuniyetlerini sürekli dile getiriyorlar” dedi.

“Burada kazanan iki taraf var; biri üretici biri tüketici”

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, arı üreticilerinin ürünlerini pazarlama noktasındaki en önemli sıkıntılarının ürünlerin değerinde satılamaması olduğunu vurgulayarak, Bal Evi satış noktasının bu yaraya merhem olduğunu söyledi. Kurt, “Gelen tüketiciler diyorlar ki; ‘Allah sizlerden razı olsun. Ne tükettiğimizi bileceğiz. Artık balı bal tadında yiyeceğiz.' Sadece Mersin’de değil tüm Türkiye’de dileğimiz bu tür yerlerin olması. Burada kazanan iki taraf var; biri üretici biri tüketici. Balları üreticilerimizden ayrı ayrı alıp, analizlerini yaptırıp her balı karıştırmadan kendine has doğal tadıyla, kendi özüyle direk tüketicilerin ayaklarına ulaştırma imkanına sahibiz” diye konuştu.

Birliğin 'Merbal' markasıyla oluşturduğu ürünlere yurt içi ve dışından tüketicilerin 'merbal.net' adresinden ulaşabileceklerini belirten Kurt, “Türkiye’ye ve kamuoyuna sesleniyorum; lütfen bu tür oluşumları, çiftçilerimizi, bizlerin yaptığı her şeyin destekçisi olsunlar. El birliğiyle büyütelim, bu gerçekten bir gönül işi” ifadelerini kullandı.

