Yenişehir Belediyesi Bahar Futbol Turnuvası başladı Turnuvanın açılışında, Türkiye liglerinde bir dönemin yıldız futbolcuları ile Mersin İdman Yurdunda geçmişte forma giyen futbolcular gösteri maçı yaptı

Yenişehir Belediyesinin düzenlediği Bahar Futbol Turnuvası başladı. Geleceğin futbolcuları farklı renkler ve aynı güzel duygularla sahaya çıktı. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Spor Tesislerinde düzenlenen ve 8 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği turnuvanın açılışında, bir zamanlar Türkiye liglerinde rüzgar gibi esen yıldız futbolcular ile Mersin İdman Yurdunda bir dönem forma giyen futbolcular da gösteri maçı yaptı.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin geçtiğimiz aylarda yapmayı planladığı ancak pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı Bahar Futbol Turnuvası Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Spor Tesislerindeki ilk maçlarla başladı.

Turnuva, bir zamanlar Türkiye liglerinde rüzgar gibi esen yıldız futbolcuları da ağırladı. Şöhretler karmasında gösteri maçında İbrahim Yattara, Engin Baytar, Timuçin Beyazıt, Ali Eren Beşerler, Mustafa Öztürk, Erkan Soyyiğit, Yusuf Tokaç, Sertan Eser, Mehmet Akgün, Tarık Taşgün, Benhur Babaoğlu, Nihat Tümkaya ve İskender Köksal forma giydi.

Mersin İdman Yurdunda farklı dönemlerde forma giyen ve teknik direktör olarak görev yapan isimlerden oluşan şöhretler karmasında ise Memduh Özbalta, Mehmet Ali Karakuş, Atıf Öztoprak, Oğuzhan Doğar, Semih Dülger, Önal Arıca, Cemal Koç, Muzaffer Tozlu, Nurullah Kaya, Metin Erbilmiş, Levent Arıdoğan, Altan Aksoy, Nasır Belci, Mahmut Yeşilyaprak, Tarkan Özyılmaz, Taylan Eliaçık, İnal Günal, Sezer Güner, Sertaç Şahin, Yasin Evkuran, Memik Ertanıroğlu, Bülent Gökalp, Hüseyin Gültan, Burhan Baygın, Yılmaz Çalışkan’ın aralarında olduğu isimler sahaya çıktı.

Başlama vuruşunu Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in yaptığı maçta, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük ve eski FİFA kokartlı hakemlerden Selçuk Dereli de forma giydi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de karşılaşmaları izledi.



“Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz”

Başkan Özyiğit, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, “Hepimiz sporun iyileştirici, birleştirici gücüne inanıyoruz. Bugün her ne kadar Mersin İdman Yurdumuz istediğimiz yerde olmasa da Türk sporunun her kademesinde görev yapmış, Türk futbolunun yıldızları bizlere, gençlere ışık tutacak, onlara bir yol gösterici olacak ve bu gençler gelecekte bu bayrağı en üst seviyeye çekeceklerdir” dedi.



“Spor; sadece sağlık değil, aynı zamanda doğru bir eğitim biçimidir”

Sporun tüm insanları sevinç ve heyecan etrafında buluşturan ortak bir olgu olduğunu vurgulayan Özyiğit, “Sporun bireysel ve toplumsal yararı temel alındığında hem birey hem de toplumlar için sağlıklı bir yaşam biçimi olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Yani spor sadece sağlık değil, aynı zamanda doğru bir eğitim biçimidir. Yenişehir Belediyesi olarak bu anlayışla çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı spora teşvik ediyoruz. Açılışını yaptığımız Yenişehir Belediyesi Bahar Turnuvasını baharda yapacaktık, ancak pandemi nedeniyle bugünlere ertelenen bu turnuvada 8 takım ve onlarca çocuk farklı renkler ama aynı duygularla sportif mücadele içerisinde olacaklar, yeteneklerini sergileyecekler. Ve aynı zamanda profesyonel futbol deneyimi yaşamış, çok önemli başarılara imza atmış büyüklerini tanıma imkanları olacak” ifadelerini kullandı.



“Çocuklarımız bizim göz bebeklerimiz”

Tüm alt yapı imkanlarını ve çağdaş belediyecilik anlayışlarını çocukların özverileriyle buluşturduklarını ifade eden Özyiğit, “Herkes için spor ve yaşam boyu spor anlayışına bağlı kalarak kentimizi spor organizasyonları ile buluşturmaya devam edeceğiz. Tabi spor gibi kültür ve sanat alanında da çok kıymetli çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Tiyatro, keman, bağlama, resim, tenis, satranç gibi alanlarda pandemi öncesi oluşturduğumuz o genç ordusunu yeniden kuracağız. Pandeminin etkisi atlatılır atlatılmaz kültür, sanat ve spor merkezlerimizde hizmetlerimize devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim göz bebeklerimiz ve daima onların yanında olacağız” diye konuştu.



Final maçı 4 temmuz’da oynanacak

Bahar Futbol Turnuvasında 1011 yaş kategorisindeki futbolcular mücadele ediyor. Turnuvanın A grubunda; Camspor, Yenişehir Konak, Altınordu ve İnter Academy Turkey takımları yer alırken, B grubunda; Paris Saint German Academy Mersin, Galatasaray, Başarı Spor ve Yenişehir İdman Yurdu takımları yer alıyor.

Turnuvada, A grubunun birincisi olan takım B grubunun ikincisi olan takımla, A grubunun ikincisi olan takım ise B grubunun birincisi olan takımla 3 Temmuz Cumartesi günü yarı finalde karşı karşıya gelecek. Yarı finalde galip gelen takımlar, 4 Temmuz Pazar günü final maçında karşı karşıya gelecek. Yarı finalde mağlup olan takımlar da üçüncülük ve dördüncülük için mücadele edecek.

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