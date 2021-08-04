Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’taki Sunay Atilla Üstgeçidini yeniliyor

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta araç trafiğinin yanı sıra yaya geçişlerinin de yoğun olduğu Atatürk Caddesi üzerindeki Sunay Atilla Üstgeçidini yeniliyor. Özel gereksinimli bireylerin de rahatça kullanabileceği yeni yaya üst geçidinde, her iki yönde de olacak şekilde çift taraflı inişçıkış yapılabilen 2 asansör yer alacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardan bu yana üzerinde bulunan yürüyen merdivenin sürekli arızalanmasından dolayı vatandaşların şikayetlerine neden olan Sunay Atilla Üstgeçidi, platformunun tamamen sökülmesinin ardından yeni proje ile yeniden yapılandırılıyor.



Üstgeçitte montaj çalışmaları sürüyor

Başlatılan yeni yürüyen merdivenli ve asansörlü geçit projesi için temel kazı çalışmaları tamamlandı. Son teknolojik ekipmanların kullanıldığı yeni projede ana aksam montaj çalışmaları yerine getiriliyor. Üzerinde her iki yönde de olmak kaydıyla çift taraflı inişçıkış yapılabilen, ayrıca özel gereksinimli bireyler ve ileri yaş almış yurttaşlar tarafından da kullanılabilecek iki asansörün bulunduğu, estetik görünümlü yaya üstgeçidinde son teknolojik malzemeler kullanılıyor.

Güvenlik kameraları ve LED aydınlatmalarının yer alacağı yeni yaya üst geçidi projesi tamamlandığında demiryolu ağı nedeniyle vatandaşların zorunlu geçiş yaptıkları söz konusu bölgede yaya güvenliği sağlanmış olacak.

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