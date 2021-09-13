Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden bin 42'si üniversiteye yerleşti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı merkez ve 8 ilçedeki eğitim ve öğretim kurs merkezlerinde 20202021 eğitim ve öğretim yılında üniversite sınavlarına hazırlanan 4 bin 13 öğrencinin bin 42’si üniversitelerin tıp, mühendislik, diş hekimliği ve hukuk gibi birçok bölümüne yerleşme başarısı gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurs merkezlerinden destek alarak üniversite sınavlarına giren gençler önemli başarılar elde etti. Bu kapsamda bin 42 öğrenciden 579’u lisans, 463’ü ise ön lisans bölümlerine yerleşti. Öğrencilerden 30’u tıp fakültesi, 42’si mühendislik, 18’i hukuk, 23’ü diş hekimliği, 105’i öğretmenlik, 11’i beslenme ve diyetisyenlik, 8’i psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 27’si hemşirelik, 7’si mimarlık, 21’i gastronomi ve mutfak sanatları, 12’si ise psikoloji gibi birçok bölüme yerleşti. Öte yandan gençlerden 26’sı ilk ve acil yardım, 10’u anestezi, 15’i hasta ve yaşlı bakım bölümlerini kazanırken, 9’u ise adalet bölümüne yerleşti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, elde edilen başarı tablosuna dair açıklamalarda bulunarak, “2021 YKS sonuçlarına baktığımız zaman Mersin Büyükşehir Belediyesinin hem merkezde hem 8 ilçede bulunan eğitim ve öğretime hazırlama kurslarında toplam bin 42 öğrencimizin lisans ve ön lisans düzeyinde üniversitelere yerleştiğini görmekteyiz” dedi.



“Belki de eğitim tarihinde pek fazla görülmemiş bir sene oldu”

Önceki yıllara kıyasla bu yıl pandemi nedeniyle farklı bir durum geliştiğini belirten Gökayaz, “Bu sene aslında belki de eğitim tarihinde pek fazla da görülmemiş bir sene oldu. Bütün eğitim kurumları çok ciddi bir pandemi problemiyle baş başaydı. Doğal olarak biz de etkilendik. Zaman zaman online sisteme, zaman zaman yüz yüze eğitime geçmek durumunda kaldık. Baktığımız zaman genel anlamda zor bir seneydi. Fakat bu zor süreci bütün öğretmen arkadaşlarımızla birlikte kolaya çevirmek için canla başla çalıştık. Online eğitime de yüz yüze eğitime geçildiği zamanlara da hızlı bir şekilde adapte olduk. Ortaya bu sonucu çıkartmak için herkes canla başla çalıştı” diye konuştu.

Sadece üniversiteye hazırlık sürecinde değil, tercih döneminde de gençlere destek verdiklerini kaydeden Gökayaz, “Yıl içerisinde devam eden bütün rehberlik çalışmalarının en son aşaması da tercih danışmanlığı oldu. Tercih danışmanlığı konusunda da çok ciddi bir çalışma yaptık. Kongre sarayında yaklaşık 3 hafta süren bir çalışma tertipledik. Aynı zamanda sadece merkezde değil, 8 ilçemizde de bu çalışmayı Kurs Merkezlerimizde yürüttük. Evet, sınav sonuçları alınıyor, öğrenciler belli puanları alıyorlar fakat bir sonraki aşama, tercihlerin ne şekilde yapılıyor olduğu. Biz bu konunun da büyük bir hassasiyetle üzerinde duruyoruz ve dolayısıyla da tercihler konusunda da iyi bir çalışma ortaya koyuyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalar Mersin’de yaşayan, bu sınava giren tüm öğrencilerimizi kapsar nitelikte bir çalışma oluyor” şeklinde konuştu.

Bu çalışmaları yaparken ‘eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesini ön planda tuttuklarını vurgulayan Gökayaz, “Burada bir kıstasımız var. Yüzde 50 sosyoekonomik durumu, yüzde 50 de başarı durumunu göz önüne alıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Öğrencilerimiz süreci benimsediler ve baş etme stratejileri geliştirmeye başladılar”

Büyükşehir Belediyesinin kent merkezindeki kurs merkezinde görevli rehber öğretmen Özlem Özkan, pandemi sürecinden eğitim camiasının ciddi bir şekilde etkilendiğini vurgulayarak, “Öğrencilerimiz hem psikolojik hem de akademik anlamda bir çöküş sürecine girdiler. Fakat buna rağmen kötü sonuçlar almadık. Bocalamalarına rağmen süreci güzel götürdüler. Sonuçlar şaşırtıcı derecede iyiydi. Yani hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz artık bu süreci benimsediler ve baş etme stratejileri geliştirmeye başladılar. Herhangi bir olumsuz durum karşısında artık bizim de A, B ve C planlarımızla hazır durumda bekliyoruz” dedi.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yerleşen gençlerden Cansu Doğan ise bu yıl kurs merkezinde hukuk fakültesi hedefiyle üniversite sınavına hazırlanan Gül Damla Demir’le buluştu. Meslek lisesi mezunu olduğunu ve adliyede staj yaptığını belirten Doğan, hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Hakim, savcı ve avukatların nasıl iş yaptıklarını gördüm ve ‘ben de burada olmalıyım’ dedim. O yüzden çok çalıştım. Lise son sınıftan beri çalışıyorum ama son sınıfta hedefimi tutturamadım. ‘Bir daha çalışacağım’ dedim. Bu sene yine çalıştım ve hedefi tutturdum. Büyükşehir Belediyesi sayesinde kazandım. Babam asgari ücretle çalıştığından özel dershanelere verecek paramız olmadığı için buraya başvurmuştum. Burası olmasaydı tek başıma çalışmak zorunda kalacaktım bu da hukuk için pek mümkün olmayacaktı. O yüzden Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gül Damla Demir de hukuk fakültesi için iddialı olduğunu dile getirerek, “Çok uzun süredir hayalim Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmak. Geçen yıl mezun oldum, denedim, başaramadım. Alt yapı oluşturdum. Bu yıl yapabileceğime inanıyorum. Burada da ilk senem. Buranın bana vereceği şeylerle başaracağımı biliyorum. Çünkü geçen yıl gelen arkadaşlarım vardı, özele gitmeme rağmen benden daha çok verim aldılar” şeklinde konuştu.

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