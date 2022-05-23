Türkmen şöleni, 45 bin Yörük'ü ağırladı Mersin Erdemli'de düzenlenen Yörüklerin geleneksel şöleninde kılıç kalkandan kaşık oyunlarına, horondan zeybeğe, Türk kültürünün en güzel unsurları sahne aldı

Mersin Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen Yörüklerin geleneksel şöleninde kılıç kalkandan kaşık oyunlarına, horondan zeybeğe, Türk kültürünün en güzel unsurları sahne aldı. 31'incisi düzenlenen ve coşkuyla başlayıp tamamlanan Türkmen şöleninin 45 bin kişiyi misafir ettiği belirtildi.

Mersin Erdemli'de 1978 yılından başlayan, 'Türkmen Şöleni'nin 31'incisi gerçekleştirildi. Başbuğ Alparslan Türkeş döneminde başlayan merhum Türkeş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de sık sık geldiği şölen, Yörüklerin büyük buluşması olarak ifade ediliyor.31’incisi düzenlenen şölene Türkiye’nin dört bir tarafından halk oyunları ekipleri yer alırken, kıl çadırları kuruldu, yayık ayran sıkma yapılırken çeşmelerden de limonata aktı. Erdemli Çamlığı’nda 45 bin kişinin buluştuğu şenlik ünlü sanatçılar, Ayşe Dinçer, Mustafa Yıldızdoğan Demet Akalın’ın peş peşe sahne almasıyla coşkulu bir şekilde sona erdi.

Türk kültürünün en güzel unsurlarının şölende yer aldığını vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “1978’de ben lise öğrencisiydim, lise öğrencisiyken kutladığımız, rahmetli başbuğumuzun şereflendirdiği, defalarca genel başkanımızın taçlandırdığı Türk kültürünün en güzel örneklerinden biri olan Erdemli’de insanlarımızın birliğinden yana, beraberliğinden yana, kardeşliğinden yana Erdemli kültürünün geleceği en güzel şekilde, en mükemmel şekilde aktarılmasının konu edindiği Türkmen Şöleni gerçekten bu ülkenin birliği ve beraberliği, kardeşliği için çok önemli. Bugün 31’incisini yaşıyoruz Türkmen Şölenimizin. Erdemlimizde, kültürümüzün tanıtılmasında, kendimizin tanıtılmasında, kardeşliğimizin doruğa çıkarılmasında gerçekten çok önemli bir faaliyeti olan Türkmen Şölenimiz. İnşallah bunu biz Allah nasip ederse kesintiye uğramadan, inşallah kıyamete kadar taşıyacağız. Çünkü kültürünü kaybeden, geleneklerini kaybeden, göreneklerini kaybeden, benliğini kaybeden toplumların, milletlerin yaşamadığını görüyoruz. Biz işte Türk kültürünü en güzel şekilde geleceğe aktaracağız” dedi.

Şölene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'da konuşmasında şölenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, tebrik etti.

Şölende doyasıya eğlenen vatandaşlarda, güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, hem konserler hem de çeşitli aktiviteler nedeniyle dolu dolu bir gün geçirdiklerini aktardı.

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