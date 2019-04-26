Mersin polisi, 13 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda boş araziyi ve konteynerleri adres göstererek çok sayıda şirket kurup sahte ruhsat, plaka, sigorta ve muayene belgesi düzenleyen 12 kişiyi yakaladı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı nakliye firmalarının “Ruhsat, Plaka, Sigorta, Muayene Belgelerinin” sahtelerini üreterek araçlarını trafikte kullandıkları, ayrıca bu araçları, şirketlerin ticari ilişkileri bulunan birçok şirkete kiralama usulü ile devrettikleri bilgisini aldı.

ARAZİ VE KONTEYNERLERİ ADRES GÖSTERMİŞLER

İhbarın ardından çalışma başlatan polis, şirketlerin bu işlemleri yaparken vekâlet vererek komisyon karşılığı araçları çalıştırdığı, bu işleri boş arazi ile konteynerleri adres göstererek kurdukları şirket üzerinden yaptıklarını tespit etti.

Mersin il merkezinde faaliyet gösteren 5 şirket ve 2 tır garajında, Şırnak’ın Silopi ilçesinde faaliyet gösteren 5 şirkette ve 2 tır garajında, ayrıca sahte evrakları düzenleyen bir şirket çalışanının ikametinde olmak üzere 13 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 ŞÜPHELİDEN 12'Sİ YAKALANDI

Operasyonda 32 adet Sahte Araç Plakası, 34 adet Sahte Tüv-Türk (Araç Muayene )Belgesi, 9 adet Bilgisayar, 3 adet Harddiske el konuldu. Olayla ilgisi bulunan 13 şüpheliden 12’si yakalandı. 2 şüpheli ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. 10 şüpheli ise gözaltına alındı.