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İDİL FIRAT KİMDİR?



Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Önder Fırat'ın kızı olan İdil Fırat, 1988 yılında dünyaya geldi. George Washington DC Üniversitesi'nde uluslararası politika bölümü okuduktan sonra London School Of Economics Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisansını yaptı. Dört Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapan İdil Fırat, 2015 yılından bu güne dek özel bir firmanın kurucu ortaklarından birisi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk ile aşk yaşayamıştı. Annesini ve kardeşi Can Fırat'la tanıştırdığı Engin Öztürk ile evlenmesi beklenen İdil Fırat, sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı.