Oyuncu Mert Fırat gerek yer aldığı projelerin kalitesi gerekse oyunculuk performansı ile ekranların aranan yüzleri arasındadır. Mert Fırat Binbir gece, Unutma Beni İstanbul, Aşk ve Gurur gibi birçok dizide başarılı yönünü göstererek rol aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisinde rol alarak gerçekleştirdi. En büyük çıkışını ise Yersiz Yurtsuz dizisindeki Hüseyin karakteriyle yaptı. Peki, Mert Fırat kimdir? Mert Fırat kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MERT FIRAT KİMDİR?

10 Ocak 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Baba tarafı Antakya, Anne tarafı Kayserili olan Mert Fırat, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Üniversite hayat boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Suç ve Ceza (2001-2004), Şeyh Bedrettin (2002-2003), Palyaço Prens (2003-2004), Atları Da Vururlar (2004-2005) gibi toplam 22 oyunda sahne aldı. 2000 yapımı Bizim Evin Halleri'ndeki Bora karakteri ile kendisini gösteren Mert Fırat, en büyük çıkışını Yersiz Yurtsuz dizisindeki Hüseyin karakteriyle yaptı.

Başka Dilde Aşk filmiyle 15. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde, 21. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde ve 4. Yeşilçam Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu”; Berdiansk Film Festivali’nde “Genç Yetenek”; Kıbrıs Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Senaryo” ödüllerini aldı. 47. Altın Portakal Uluslararası Film Festivali’de Atlıkarınca filmiyle “En İyi Senaryo Ödülü” aldı.

Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Kelebeğin Rüyası' adlı sinema filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Mert Fırat, 22 yaşında veremden hayatını kaybeden Türk şair Rüştü Onur’u canlandırdı ve performansı uzun süre konuşuldu.

2013 yılında açılan Moda Sahnesi’nin kurucularından biri olan Mert Fırat, Bütün Çılgınlar Sever Beni (2013), Parkta Güzel Bir Gün (2014), En Kısa Gecenin Rüyası (2015) oyunlarında oynadı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SERHAN KARAKTERİ

Merve'nin kocası, cemiyetin bütün parasını yöneten portföy yöneticisi. Sert mizaçlı, konuşmayı pek sevmeyen, dürüst, Merve'nin yalanlarla bezeli o süslü dünyasına taban tabana zıt bir adam. Tam bir centilmen olduğu halde derinlerde vahşi bir aslanı saklıyor.

MERT FIRAT'IN FİLMOGRAFİSİ

Ufak Tefek Cinayetler (2017-devam ediyor) - Serhan Aksak

Yol Ayrımı (2017)

"Aşk ve Gurur" (2017) - Kenan

Serçe Sarayı (2015) - Kadir

Gece (2014) - Yusuf

Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) - Ozan

The Water Diviner (2014) - Ordu Görevlisi

Erkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankut

İntikam (2013-2014) - Emre Arsoy

Kelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü Onur

Unutma Beni İstanbul (2011)

Devrimden Sonra (2011) - Köylü Genç

Dedemin İnsanları (2011) - Hasan

Bir Ömür Yetmez (2011) - Ali Akyol

Beni Unutma (2011) - Sinan

Atlıkarınca (2010) - Erdem

Kapalıçarşı (2009-2010) - Arda Güler

Başka Dilde Aşk (2009) - Onur

Yersiz Yurtsuz (2007) - Hüseyin

Hayattan Korkma (2007) - Engin

İşte Benim (2006) - Ali

Binbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğlu

Bizim Evin Halleri (2000) - Bora

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