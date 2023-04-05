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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mert Fırat, Paris'te depremzedeler için maratona katıldı

Mert Fırat, deprem felaketine dikkat çekmek için Paris'te düzenlenen maratona katıldı. Oyuncu, "Yaşadığımız deprem felaketinin iyileşme sürecinin uzun soluklu bir maraton olduğunu biliyoruz. İlk iki ayda yüksek bir dayanışma sergilemiş olmamıza rağmen daha gidecek çok yolumuz var" ifadelerini kullandı

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  • Mert Fırat, Paris'te depremzedeler için maratona katıldı - Magazin haberleri

    UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Mert Fırat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere destek vermeye devam ediyor.
  • Mert Fırat, Paris'te depremzedeler için maratona katıldı - Magazin haberleri

    Fransa'nın başkenti Paris'e giden ünlü oyuncu, deprem felaketine dikkat çekmek için maratona katıldı.
  • Mert Fırat, Paris'te depremzedeler için maratona katıldı - Magazin haberleri

    "DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"

    O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mert Fırat, "Yaşadığımız deprem felaketinin iyileşme sürecinin uzun soluklu bir maraton olduğunu biliyoruz. İlk iki ayda yüksek bir dayanışma sergilemiş olmamıza rağmen daha gidecek çok yolumuz var" ifadelerini kullandı. 
  • Mert Fırat, Paris'te depremzedeler için maratona katıldı - Magazin haberleri

    "300 GÖNÜLLÜ ARKADAŞIMIZ ÇALIŞIYOR"

    Öte yandan Mert Fırat'ın kurucu üyesi olduğu 'İhtiyaç Haritası' oluşumu depremden en çok etkilenen illerimizden biri olan Hatay’da bir koordinasyon merkezi kurmuştu. Fırat, "300 gönüllü arkadaşımız çalışıyor. İlk günden bu yana 80 TIR indirdik. Burada fazla olan ürünleri başka bölgelere yolluyoruz" demişti. 

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