"DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mert Fırat, "Yaşadığımız deprem felaketinin iyileşme sürecinin uzun soluklu bir maraton olduğunu biliyoruz. İlk iki ayda yüksek bir dayanışma sergilemiş olmamıza rağmen daha gidecek çok yolumuz var" ifadelerini kullandı.