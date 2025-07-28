Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mert Ramazan Demir ile sevgilisi ayrıldı

        Mert Ramazan Demir ile sevgilisi ayrıldı

        Yeni birlikteliği, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da ortaya çıkan Mert Ramazan Demir'in ilişkisi sona erdi

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 16:55 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayrıldılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Oyuncu Mert Ramazan Demir, 10 Temmuz'da yeni sevgilisiyle Bodrum'da görüntülendi.

        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde Haberi Görüntüle

        Akyaka'da objektiflere yansıyan Mert Ramazan Demir ile sevgilisinin plajda keyifli bir gün geçirdiği görüldü.

        Mert Ramazan Demir, 28 Temmuz'da ise yaptığı açıklamada bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Anlaşılan o ki Demir ile sevgilisi, kısa süren bir ilişkinin ardından ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mert Ramazan Demir
        #BODRUM
        #ilişki
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"