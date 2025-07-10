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        Mert Ramazan Demir, yeni aşkıyla tatilde

        Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, yeni sevgilisiyle birlikte Akyaka'da objektiflere yansıdı. Bir plajda gün boyu vakit geçiren çiftin keyifli halleri dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 20:01 Güncelleme: 10.07.2025 - 20:01
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        Yeni aşkıyla tatilde
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        Mert Ramazan Demir, meslektaşı Afra Saraçoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra kalbini yeni bir aşka açtı.

        Habertürk'ten Onur Aydın’ın haberine göre; ünlü oyuncu, yeni sevgilisiyle birlikte tatile çıktı. Akyaka’da objektiflere yansıyan ikili, gözlerden uzak bir otelin plajında gün boyu baş başa vakit geçirdi.

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        Mert Ramazan Demir ile sevgilisi akşam saatlerinde plajdan ayrılarak arkadaşlarının da bulunduğu başka bir mekâna geçti.

        Mert Ramazan Demir'in sevgilisinin Afra Saraçoğlu’na olan benzerliği, gözlerden kaçmadı.

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