Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!

Mertens'in çocuklarıyla birlikte Galatasaray ailesinin ferdi olduğuna yer verilen mesajda şunlar kaydedildi:

"Dries saha dışında da dokundu kalplerimize. Mütevazılığıyla, samimiyetiyle, gülümsemesiyle... Galatasaray’ı bir kulüpten fazlası yapan, birlik ve beraberliğe en çok inananlardan biriydi. Ve onunla birlikte Kat da, Ciro da bu ailenin en sıcak üyelerinden oldular. Kat’ın güler yüzü, Ciro’nun neşesi ve bir gülüşü... Hepsi bir bütün yaptı bu hikayeyi. Ne kadar çok sevdilerse bu kulübü, bu şehri... Bir o kadar da çok sevildiler. Şimdi ayrılık vakti. Ama senin ismin, anıların, liderliğin, insanlığın bu formanın tarihine altın harflerle yazıldı bile Dries. Her şey için teşekkür ederiz. İyi ki bizden biri oldun. Tekrar görüşmek dileğiyle..."