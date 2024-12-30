Merve Boluğur: 2025 böyle güzel geçsin
Merve Boluğur, siyahlar içinde merdivenlere uzandığı bir fotoğrafını paylaşarak, yeni yıl mesajını sevenleriyle paylaştı
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, yeni yıl için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Boluğur, sosyal medya hesabında cansız mankenle verdiği pozu paylaşarak "zengin koca" göndermesi yaptı. Ardından, başka bir paylaşıma kucağında bir bebek ekleyip, çocuk sahibi olma arzusunu dile getirmişti.
Yılın son günlerinde, siyahlar içinde merdivenlere uzandığı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.