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        Haberler Magazin Merve Boluğur: 2025 böyle güzel geçsin - Magazin haberleri

        Merve Boluğur: 2025 böyle güzel geçsin

        Merve Boluğur, siyahlar içinde merdivenlere uzandığı bir fotoğrafını paylaşarak, yeni yıl mesajını sevenleriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 19:11 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:11
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        Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, yeni yıl için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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        Geçtiğimiz günlerde Boluğur, sosyal medya hesabında cansız mankenle verdiği pozu paylaşarak "zengin koca" göndermesi yaptı. Ardından, başka bir paylaşıma kucağında bir bebek ekleyip, çocuk sahibi olma arzusunu dile getirmişti.

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        Yılın son günlerinde, siyahlar içinde merdivenlere uzandığı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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        Boluğur, paylaştığı bu fotoğrafa "2025 böyle güzel geçsin" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #merve boluğur
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