Merve Boluğur: Onu kurtaramadık, maalesef vefat etti

"BAZI ŞEYLERİN ÖNÜNE GEÇEMİYORUZ"



Boluğur, bu durumun hatırlatılması üzerine, "Çok DM (özel mesaj) oluyor. Bakıyorum ama görmemişim. Çok üzücü. Genç yaşta bir arkadaşımız. Öleceğini hissetmiş. Allah mekanını cennet eylesin. Kader yani, bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Olacak şeyler oluyor, ölecek olan ölüyor... Ne yapalım yani, biz insanlık olarak elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.