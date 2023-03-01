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Merve Boluğur: Onu kurtaramadık, maalesef vefat etti

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a giden Merve Boluğur, basın mensuplarının, "Bölgede neler yaşadınız?" sorusuna yanıt verdi. "Orada insanlık görevimi yaptım" diyen ünlü oyuncu, ayrıca, "Benim de bir tane arkadaşım enkaz altındaydı. Onu kurtaramadık maalesef, vefat etti" dedi

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  • Merve Boluğur: Onu kurtaramadık, maalesef vefat etti - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Merve Boluğur, köpeğiyle birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Telefonunun bozulduğu söyleyen ve gazetecilerin yardımıyla tamirci bulan Boluğur, muhabirlerle de sohbet etti.
  • Merve Boluğur: Onu kurtaramadık, maalesef vefat etti - Magazin haberleri

    "KURTARAMADIK, MAALESEF VEFAT ETTİ"

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a giden Merve Boluğur, "Bölgede neler yaşadınız?" sorusuna, "Çok kötüydü. Ne söylenebilir ki... Büyük bir felaket. İnsanlık görevimi yaptım. Orada arkadaşlarımla birlikte vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştım" şeklinde yanıt verdi.

    Ünlü oyuncu, ayrıca, "Benim de bir tane arkadaşım enkaz altındaydı. Onu kurtaramadık maalesef, vefat etti" açıklamasını yaptı.
  • Merve Boluğur: Onu kurtaramadık, maalesef vefat etti - Magazin haberleri

    Merve Boluğur, depremlerinin 12'nci gününde cansız bedenine ulaşılan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın Instagram üzerinden kendisine attığı mesajı ölümünün ardından fark etmiş ve yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti.
  • Merve Boluğur: Onu kurtaramadık, maalesef vefat etti - Magazin haberleri

    "BAZI ŞEYLERİN ÖNÜNE GEÇEMİYORUZ"

    Boluğur, bu durumun hatırlatılması üzerine, "Çok DM (özel mesaj) oluyor. Bakıyorum ama görmemişim. Çok üzücü. Genç yaşta bir arkadaşımız. Öleceğini hissetmiş. Allah mekanını cennet eylesin. Kader yani, bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Olacak şeyler oluyor, ölecek olan ölüyor... Ne yapalım yani, biz insanlık olarak elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.
  • Merve Boluğur: Onu kurtaramadık, maalesef vefat etti - Magazin haberleri

    "YENİLİĞİ SEVİYORUM"

    Uzun olan saçlarını kesitren Merve Boluğur, yeni imajıyla ilgili sorulara ise şaşırtan bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Uzun saç bana köylü gelmeye başladı. Sıkıldım yani. Artık sevmiyorum. Kısa saç çok daha modern ve dinamik geliyor. Yeniliği de seviyorum" ifadelerini kullandı.

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