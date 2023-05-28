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Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı

Merve Dizdar, Türk sineması adına bir ilke imza atarak Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın oldu. 'Kuru Otlar Üstüne'deki 'Nuray' karakteriyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Dizdar, Cannes Film Festivali'nden önce de son dönemin yıldızı parlayan oyuncu olarak kazandığı ödüllerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı

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  • Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı

    Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.
    Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödül, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne'deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.
  • Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı

    Musab Ekici, Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu, Ece Bağcı'nın başrollerini paylaştığı 'Kuru Otlar Üstüne', Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan 'Nuray' ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni 'Samet'in yaşadıklarını konu ediniyor. 
  • Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı

    Merve Dizdar, duygularını şöyle dile getirdi: Filmde canlandırdığım 'Nuray' karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak 'Nuray’ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğu günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü, 'Nuray' ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen güzel tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.
  • Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı

    Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde oyuncu olarak ödül kazanan 3'üncü Türk oldu. Dizdar, 20 yıl aradan sonra aynı ödüle sahip olarak büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. 
  • Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı

    Bu dalda ilk ödülleri, yine Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Uzak' ile 2003'te Mehmet Emin Toprak ile Muzaffer Özdemir kazandı. 
    Merve Dizdar'ın kazandığı ödül, Cannes Film Festivali'nde Türk sineması adına bir ilk oldu. DizdarCannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadını oldu.
    Böylelikle Cannes Film Festivali'nde eksik olan bir halka daha tamamlanmış oldu. 
  • Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı

    Cannes Film Festivali'nde Yılmaz Güney ile başlayan Türk sineması rüzgarı Nuri Bilge Ceylan ile devam etti / ediyor. 
  • Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı

    Cannes Film Festivali'nde ilk ödülümüzü 1982'de 'Yol' ile kazandık. 
    Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı, Şerif Gören'in yönettiği; Tarık AkanŞerif SezerHalil Ergün  ve Meral Orhonsay'ın başrollerini paylaştığı 'Yol''En İyi Film' dalında 'Altın Palmiye'yi Costa Gavras'ın 'Kayıp' adlı filmiyle paylaştı. 

    Sonraki yıllarda ise Cannes Film Festivali'nde kazandığımız ödüller şöyle.
  • Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı

    UZAK (2003)
    • Jüri Büyük Ödülü
    • En İyi Erkek Oyuncu (Mehmet Emin Toprak – Muzaffer Özdemir)
  • Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı

    İKLİMLER (2006)
    • FIPRESCI Ödülü
  • Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı

    ÜÇ MAYMUN (2008)
    • En İyi Yönetmen (Nuri Bilge Ceylan)
  • Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı

    BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA (2011)
    • Jüri Büyük Ödülü
  • Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı

    KIŞ UYKUSU (2014)
    • En İyi Film
    • FIPRESCI Ödülü
  • Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı

    MERVE DİZDAR

    Merve Dizdar, 25 Haziran 1986'da İzmir'de dünyaya geldi.
    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Dizdar, Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

    Kariyerine 2010'da 'Çok Yaşa Dünya' adlı tiyatro oyunuyla başlayan Merve Dizdar, aynı yıl 'Kavak Yelleri'nde TV, 2012'de ise 'Bir Sis Böler Geceyi' ile sinema oyunculuğuna adım attı. 

    • Film Sayısı… 12
    • Dizi Sayısı… 16
    • Tiyatro Oyunu Sayısı… 10
  • Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı

    ÖDÜLLERİ

    • 17. Direklerarası Seyirci Ödülleri (2017)
    En İyi Küçük Salon Kadın Oyuncu

    • 21. Afife Tiyatro Ödülleri (2017)
    Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

    • YEKÜV Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri (2020)
    Yetenekli Genç Tiyatro Sanatçısı

    • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali (2022)
    En İyi Kadın Oyuncu

    • 10. Boğaziçi Film Festivali (2022)
    En İyi Kadın Oyuncu

    • 76. Cannes Film Festivali
    En İyi Kadın Oyuncu (2023)

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