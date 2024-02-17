İlişkisi hakkında konuşan Merve Dizdar, "Cihan, ciddi bir Fenerbahçeli. Bugün onun da isteğinden ötürü buraya gelmek istedik. Birçok arkadaşım da filmde de oynuyor. Ben gelecektim zaten birlikte gelmek istedik. Ruhunuz duymadı ama değil mi?" diyerek güldü.