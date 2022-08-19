"TOTEM YAPTIM, SÖYLEYEMEM"

Kendisine zaman ayıracağını da belirten Oflaz, "Bir süre setlere ara verip, dinleneceğim. Başka bir iş yapacağım ama totem yaptım. Bununla ilgili detay veremem." diyerek, gülümsemişti.