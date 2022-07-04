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Merve Oflaz ile Allan Hakko tatil sezonunu açtı

İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Mefve Oflaz ile iş insanı sevgilisi Allan Hakko, Bodrum'da tatil yapıyor. Çift, önceki gün Cennet Koyu'nda objektiflere takıldı

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  • Merve Oflaz ile Allan Hakko tatil sezonunu açtı - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birlikteliklerini sürdüren Merve Oflaz-Allan Hakko çifti, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. 
  • Merve Oflaz ile Allan Hakko tatil sezonunu açtı - Magazin haberleri

    Tatilin tadını çıkaran aşıklar, önceki gün Cennet Koyu'nda görüntülendi.
  • Merve Oflaz ile Allan Hakko tatil sezonunu açtı - Magazin haberleri

    Oflaz, gün boyu suyun üzerinde havalanan elektrikli sörf tahtası ile eğlenceli anlar yaşadı.
  • Merve Oflaz ile Allan Hakko tatil sezonunu açtı - Magazin haberleri

    Ardından Hakko ise sevgilisini elinden tutarak bota çıkardı. Ünlü çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.
  • Merve Oflaz ile Allan Hakko tatil sezonunu açtı - Magazin haberleri

    "AİLELERİMİZ TANIŞTI"

    Öte yandan Merve Oflaz, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin haklarında çıkan 'ayrılık' haberleriyle ilgili soru soru sorması üzerine açıklamalarda bulunmuştu.

    Ünlü isim, "Ayrılık yok. Hatta ailelerimiz tanıştı. Yakında güzel haberlerimizi alacaksınız." diyerek, ilişkisinin evliliğe doğru gittiğinin sinyalini vermişti.
  • Merve Oflaz ile Allan Hakko tatil sezonunu açtı - Magazin haberleri

    "TOTEM YAPTIM, SÖYLEYEMEM"

    Kendisine zaman ayıracağını da belirten Oflaz, "Bir süre setlere ara verip, dinleneceğim. Başka bir iş yapacağım ama totem yaptım. Bununla ilgili detay veremem." diyerek, gülümsemişti.

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