Merve Özbey: Bugünü görebileceğime dair umudum yoktu
Geçen sene sağlık sorunları nedeniyle bir dönem konserlerine ara veren ve hastanede tedavi gören Merve Özbey, 36'ncı yaşını duygusal bir mesaj ile kutladı; "Geçen sene hastane odasındaydım. Açıkçası bugünü görebileceğime dair çok umudum da yoktu"
2020'de iş insanı Kenan Koçak ile evlenen, 2021'de kızı Elif Özüm'ü, 2022'de de oğlu Emir'i kucağına alan şarkıcı Merve Özbey, 36'ncı yaşına girdi.
"GEÇEN SENE HASTANE ODASINDAYDIM"
Sosyal medyadan eşini ve çocuklarının fotoğrafını yayımlayan Merve Özbey, paylaşımına duygusal bir not düştü; "Ben bugün 36 oldum. Geçen sene hastane odasındaydım. Açıkçası bugünü görebileceğime dair çok umudum da yoktu ama gördüm sükür. Yaşama sevincimi kaybetmeden nice mutlu seneler diliyorum kendime. Aferim kız Merve iyi direniyorsun. Dileğim var elbet... Eksiksiz, sağlıkla, huzurla nice senelerimiz olsun. Arayan, soran, mesan atan herkese teşekkür ederim."
Öte yandan Merve Özbey, daha önce geçirdiği bir operasyon sonrasında geçirdiği komplikasyonlar nedeniyle konserlerine ara verip hastanede tedavi görmüştü.