"GEÇEN SENE HASTANE ODASINDAYDIM"

Sosyal medyadan eşini ve çocuklarının fotoğrafını yayımlayan Merve Özbey, paylaşımına duygusal bir not düştü; "Ben bugün 36 oldum. Geçen sene hastane odasındaydım. Açıkçası bugünü görebileceğime dair çok umudum da yoktu ama gördüm sükür. Yaşama sevincimi kaybetmeden nice mutlu seneler diliyorum kendime. Aferim kız Merve iyi direniyorsun. Dileğim var elbet... Eksiksiz, sağlıkla, huzurla nice senelerimiz olsun. Arayan, soran, mesan atan herkese teşekkür ederim."