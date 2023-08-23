Merve Özbey sağlık durumu hakkında konuştu: Bu uzun bir süreç
Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konserlerini erteleyen Merve Özbey, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu: Bu uzun bir süreç
Merve Özbey, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde konserlerini ertelediğini duyurarak hayranlarını endişelendirmişti. 35 yaşındaki şarkıcı, geçirdiği ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.
"KONSERLERİMİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDIM" DEMİŞTİ
Merve Özbey, "Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorların tavsiyesiyle 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlık günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğim ile..." ifadelerini kullanmıştı.
Hastanede tedavisi devam eden Merve Özbey, sağlığıyla ilgili son durumu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"
Merve Özbey, hastane odasında çekilen videoda şu ifadeleri aktardı: Dün geceyi zor geçirmiş olsam da bugün enerjik uyandım. Hastanede zaman zor geçiyor. 6 ay kadardır sürüyor, bu uzun bir süreç benim için. Biraz durmam gerektiğini fark ettim. Ama durum iyiye gidiyor. En kısa zamanda çocuklarıma ve konserlerime kavuşmak istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, güzel haberler vereceğim günleri bekliyorum.