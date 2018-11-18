Merve Sevi’den 'Gıcık birisin' yorumuna yanıt

Oyuncu Merve Sevi, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına cevap verdi. Kendisi hakkında yapılan olumsuz eleştirileri de sayfasından paylaşan Sevi, kendisini ‘Gıcık’ bulduğunu söyleyen bir takipçisine “Belki azıcık yaklaşırsan seversin” yazarak dikkati çekti