Meryem isminin anlamı nedir? Meryem ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Meryem isminin analizi

Meryem ismi de kız çocuklarına verilen isimlerden biridir. Dini bir öneme sahip olması sebebiyle sık tercih edilir. Anne ve baba adayları Meryem isminin kökenini ve anlamını araştırmaktadır. Meryem isminin anlamı, Meryem ne demek, Meryem Kuran’da geçiyor mu, Meryem isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Meryem İsminin Anlamı

İsimler farklı anlamlar taşıyabilmektedir. Genel olarak bir isim seçerken o ismin güzel anlamlara sahip olmasını isteriz. İsim kötü bir anlam taşıyorsa o ismi tercih etmek istemeyiz. İnternet çağının getirdiği yeniliklerden biri de merak ettiğimiz konulara ulaşımın kolay olmasıdır. Daha önce duyduğumuz bir ismin anlamını bilmeyebiliriz. Arama motorundan yardım alarak o ismin anlamına ulaşabiliriz. Ayrıca isim koymadan önce belirlediğimiz ismin hangi anlamlar taşıdığını öğrenebiliriz. Günümüzde tercih edilen isimler daha modern ve nadir olsa da geleneksel isimler de çocuklara koyulmaktadır. Meryem ismi taşıdığı dini önem ile kız çocukları için tercih edilen bir isimdir. Bu isim birden fazla anlama sahiptir. TDK’da yer alan bilgilere göre, Meryem isminin anlamları şunlardır:

İsa'nın annesi.

Dindar kadın.

İsyan, ayaklanma.

Meryem Ne Demek?

Ebeveynler için çocukları özeldir. Dolayısıyla onları tamamlayıcı bir isim koyma konusunda araştırma yaparlar. İsimlerin karakterler üzerinde etkili olduğu rivayet edilir. Bu sebeple de seçilen isimlerin iyi ve güzel anlamlara sahip olması beklenir. Ebeveynler isim konusunda yakın çevreden, çeşitli kaynaklardan ya da arama motorundan yardım alırlar. Titizlikle yönetilen bu süreç sonucunda en uygun ismi bulmak isterler. Meryem ismi de kız çocuklarına en çok verilen isimlerin başında gelmektedir. Meryem ismini çocuğuna koymaya hazırlanan ebeveynler bu ismin anlamını merak etmektedir. Meryem ismi; İsa’nın annesi, dindar kadın, isyan ve ayaklanma anlamlarını taşımaktadır.