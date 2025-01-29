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        Haberler Dünyadan Meryl Streep yangından bahçe çitini keserek kurtuldu - magazin haberleri

        Meryl Streep yangından bahçe çitini keserek kurtuldu

        Meryl Streep'in Los Angeles'ta 29 kişinin hayatın mâl olan yangından, bahçedeki çitte araba büyüklüğünde delik açarak kurtulduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:13
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        Yangından çiti keserek kurtuldu
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        Los Angeles'ta 7 Ocak’ta çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınları, binlerce evi küle çevirdi. Evlerinden tahliye edilenler arasında ünlü isimler de vardı.

        Meryl Streep'in ise yangın esnasında evinden kaçabilmek için bahçesinin çitinde 'araba boyutunda bir delik' açmak zorunda kaldığı öğrenildi.

        New York Dergisi'ne konuşan yeğeni Abe Streep; “Şehrin her yerine tahliye talimatları gönderildi. Teyzem Meryl Streep, 8 Ocak'ta tahliye emri aldı ancak ayrılmaya çalıştığında garaj yolunda büyük bir ağacın devrilip tek çıkışını kapattığını fark etti" dedi.

        "Kurtulmaya kararlıydı, bir komşusundan tel kesici ödünç aldı" diyen Abe Streep; "Diğer taraftaki komşularıyla paylaştığı çitte araba büyüklüğünde bir delik açtı ve kaçmak için onların bahçelerinden geçti" diye konuştu.

        Büyük yangında, aralarında ünlülerin evlerinin de bulunduğu lüks malikaneler yandı. Anthony Hopkins, Mel Gibson, Paris Hilton, Mandy Moore, Adam Brody gibi isimlerin evleri küle dönerken; Jamie Lee Curtis, James Woods gibi yıldızlar, evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

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        #Meryl Streep
        #los angeles yangını
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