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Meta 725 milyon dolar ödeyecek!

Facebook'un ana şirketi Meta, Cambridge Analytica için veri toplama skandalı ile ilgili bir grup davasını çözmek için 725 milyon dolarlık bir uzlaşmayı kabul etti.

Meta 725 milyon dolar ödeyecek!
Reuters / HABERTURK.COM

2018 yılında Meta Platforms Inc.’in (META. O) İngiliz siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica'nın, 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerine erişmesine izin verdiği yönündeki iddiaların yol açtığı uzun süredir devam eden dava, 725 milyon dolarlık bir anlaşma ile çözülüyor.

Skandalın merkezinde yer alan ve faaliyeti durdurulan Cambridge Analytica, Donald Trump'ın 2016'daki başarılı başkanlık kampanyası için çalışmış ve seçmen profili oluşturma ve hedefleme amacıyla milyonlarca Facebook hesabından kişisel bilgilere erişim sağlamıştı. Cambridge Analytica hedeflenen reklamları kullanarak seçmenlerin davranışlarını etkilemek amacıyla MyDigitalLife adlı bir anket uygulaması aracılığıyla on milyonlarca Facebook kullanıcısından veri aktarmıştı.

Meta'nın (daha sonra Facebook olarak adlandırılan) Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile yapılan bir anlaşmanın bir parçası olarak 5 milyar dolar, yatırımcıları yanıltmak için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) 100 milyon dolar ve İngiltere Bilgi Komiseri Ofisi'ne bir 500.000 pound (600.000 dolar) ödemesiyle çeşitli para cezalarına ve uzlaşmalara yol açtı.

BİRDEN FAZLA KURULUŞA SIZDIRILMIŞ OLABİLİR

Aradan geçen yıllarda, Meta, birden fazla Facebook kullanıcısından gelen şikayetleri pekiştiren davaya karşı geri adım attı ve gönüllü olarak sosyal ağa kaydolanların gerçek bir gizlilik beklentisine sahip olmaması gerektiğini savundu.

Ayrıca, bu sınıf davasının çıkış noktası Cambridge Analytica olsa da, Facebook kullanıcı verilerini uygunsuz şekilde kullanmış olabilecek diğer üçüncü tarafları da içerecek şekilde genişlediği de vurgulanıyor.

“BİR GRUP DAVASINDAKİ EN BÜYÜK MEBLAĞ”

Davacıların avukatları, önerilen anlaşmayı bir ABD veri gizliliği grup davasında şimdiye kadar elde edilebilecek en büyük ve Meta'nın bir grup davasını çözmek için şimdiye kadar ödediği en yüksek meblağ olarak nitelendirdi. Davacıların baş avukatları Derek Loeser ve Lesley Weaver, ortak bir açıklamada, "Bu tarihi anlaşma, bu karmaşık ve yeni gizlilik davasında sınıfa anlamlı bir rahatlama sağlayacaktır" şeklinde demeç verdiler.

META YANLIŞI KABUL ETMİYOR

Meta, San Francisco'daki federal bir yargıcın onayına tabi olan anlaşmanın bir parçası olarak yanlış yaptığını kabul etmedi. Şirket yaptığı açıklamada, "Son üç yılda gizliliğe yaklaşımımızı yeniledik ve kapsamlı bir gizlilik programı uyguladık. Bu anlaşma topluluğumuzun ve hissedarlarımızın yararı içindir" dedi.

Meta'nın kurucu ortağı ve CEO'su Mark Zuckerberg daha önce skandal hakkında Kongre önünde ifade vermiş olsa da, cevapları biraz kaçamak olduğunu kanıtladı ve kısa bir süre sonra AB Parlamentosu önünde dikkatlice kontrol edilen bir ifadenin yanı sıra, Meta'daki üst kademe konuyla ilgili daha fazla doğrudan sorgulamayla yüzleşmek zorunda kalmadı. Ancak, yaklaşan bu dava ile Zuckerberg, eski COO Sheryl Sandberg ve yeni COO Javier Olivan, yaklaşan bir duruşmada tekrar ifade vermeye hazırlandı. Bu, Meta'nın açıkça istemediği ve geçici bir anlaşmaya varıldığı için açıkça gerçekleşmeyecek bir şey.

ANLAŞMA BİR SONRAKİ DURUŞMADA

Bununla birlikte, anlaşma henüz resmileşmedi ancak bunun 2 Mart 2023'te yapılacak bir sonraki duruşmada kesinleşerek imzaların atılması bekleniyor. Bütün bu anlaşma sürecinin yanı sıra Meta, Cambridge Analytica davasından tamamen sıyrılamayacak gibi duruyor. Çünkü Washington, DC, Zuckerberg'e şahsen dava açtı ve skandala yol açan başarısızlıklardan kişisel olarak sorumlu olduğunu iddia etti.

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