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HaberlerGündemALARMA VERİLDİ! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Ege ve Akdeniz'de sağanak yağış! - HABERLER

Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için sağanak uyarısı

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege ve Akdeniz Bölgesi kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında. Yağış alan bölgelerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalırken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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