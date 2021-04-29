Bu iller için lodos sağanak yağış alarmı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuYAĞIŞ VAR! Son dakika: Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağış geliyor - 29 Nisan Hava Durumu
ABONE OL

Meteoroloji'den uyarı! Bu iller için lodos sağanak yağış alarmı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde ise İzmir ve Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde lodos Ege ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak

YAĞIŞ VAR! Son dakika: Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağış geliyor - 29 Nisan Hava Durumu
Bu iller için lodos sağanak yağış alarmı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü
GÜNDEMHafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü
Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda 1 Mayıs öncesi güvenlik tedbirleri
GÜNDEMTaksim'de 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri
Yabancı uyruklu pazarcının üzerinde 840 uyuşturucu hap bulundu
GÜNDEMYabancı uyruklu pazarcı 840 adet uyuşturucuyla ...
Aydın’da bağ evi alev aldı: 1 ölü
GÜNDEMBağ evinde çıkan yangında bir kişi öldü
Tam kapanma başladı mı? Tam kapanma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi gün, saat kaçta?
GÜNDEMTam kapanma başladı mı?
Ümraniye'de bir camide çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEMÜmraniye'deki camide korkutan yangın
Tokat'ta 2 yaşındaki çocuk yaylada kayboldu, arama çalışması başlatıldı
GÜNDEM2 yaşındaki çocuk yaylada kayboldu
İstanbul'da 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirildi
GÜNDEMİstanbul'da 5 kilo patlayıcı ele geçirildi
Büyükçekmece'de kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti
GÜNDEMKuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti
Koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? Covid test sonucu ekranı 2021 - Covid-19 test sonucu ne zaman çıkıyor
GÜNDEMKoronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir?