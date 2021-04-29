Bu iller için lodos sağanak yağış alarmı 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu