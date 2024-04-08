Metin Akpınar: Herkese çok teşekkür ediyorum

Ataşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Devekuşu Kabare Müzesi’nin açılışı Ataşehir’in yeni Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Geceye özel olarak hazırlanan, yönetmenliğini usta oyuncu Metin Akpınar’ın yapığı 'Yasaklar' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Türk tiyatro tarihinin en önemli kilometre taşlarından Devekuşu Kabaresi, Örnek Mahallesi’nde bulunan Mustafa Saffet Kültür Merkezi içerisinde hizmet vermeye başlayan müzeyle hayat bulacak. Ataşehir Belediyesi Devekuşu Kabare Müzesi için düzenlenen açılış törenine; Ataşehir’in yeni seçilen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eşi Elif Duygu Adıgüzel, önceki dönem Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, sanatçı Metin Akpınar, İBB Kültür Sanat Daire Başkanı T. Volkan Aslan ile sanat camiasından seçkin oyuncular katıldı.

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"BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM" Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel; “Öncelikle bir mutluluğumu paylaşmak isterim ki; mazbata aldığımın ertesi günü bu kadar önemli bir toplulukla bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Ayrıca büyük ustamızın bu anlamlı eserinin de, Ataşehirimiz de yer alması bizlere büyük bir onur ve gurur yaşatacak. İlçemizde bu merkez sayesinde binlerce sanatseveri bir araya getireceğiz. Müzelerimiz, bugünle geleceği buluşturan çok özel mekânlar olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. İlçemize kazandırılan bu eserler yıllarca vatandaşımızı ağırlayacak. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

REKLAM Konuşmasında emeği geçenlere teşekkür eden Onursal Adıgüzel konuşmasına şöyle devam etti: Bu eserlerin gelecek nesillere aktarılması kadar değerli bir şey yoktur diye düşünüyorum. Özellikle de sanatın, kültürün bir şehrin, bir ülkenin, geleceğinin doğru yönde şekillenmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aslında bu hem Battal başkanımızın hem de bizim gelecek vizyonumuzla da çok net bir şekilde uyuşuyor diye düşünüyorum. Biz istiyoruz ki 17 mahallemiz kültür sanat şehri olsun ve sanatı kendi içinde yaşayabilsin. İşte bizler de bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Açılışta konuşma yapan Metin Akpınar da, şu sözleri dile getirdi: Bu merkezin yapım aşamasından itibaren öncelikle çok emeği geçen Battal İlgezdi’ye teşekkür ediyorum. Yeni Başkanımız Onursal Adıgüzel ile birlikte bundan sonraki süreçlerde çok güzel işler yapacağımıza inancım tamdır. Herkese çok teşekkür ediyorum. REKLAM Pazartesi günleri hariç hafta içi her gün ziyarete açık olacak müze, Devekuşu Kabare Tiyatrosu tarihinin tüm aşamalarını ziyaretçilerin deneyimleyeceği bir atmosfer sunuyor. Müze içerisinde bulunan fuaye alanında Devekuşu Kabare Tiyatrosu kurucularından Haldun Taner ve oyuncularının serüvenleri anlatılırken, 25 yıl boyunca tiyatro seyircisine kesilmiş ve bugüne kadar muhafaza edilen orijinal biletlerle tarihi hikâye yeniden başlıyor. Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın ziyaretçilerini karşılamasıyla Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun geçmişe ilk adımları da bu şekilde atılmış oluyor.