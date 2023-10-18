Metin Akpınar, ikiz kızlarına ayda 10'ar bin lira gönderdi

Metin Akpınar, bir hayli zor günler geçiriyor. İkiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun yaptığı açıklamalar Akpınar'ı derinden yaraladı.

En çok merak edilen konulardan biri, Metin Akpınar'ın ikiz kızlarına ne kadar maddi yardımda bulunduğu. Nebioğlu'nun avukatı bu konuda yaptığı açıklamada; "Metin Akpınar'ın bir akşam yemeği kadar" dedi.

Metin Akpınar'ı derinden üzen bir diğer gelişme ise evlilik dışı bir de oğlu olduğu iddiası. İddiaya göre Akpınar'ın Almanya'da yaşayan ve kendi adını taşıyan 39 yaşında bir de gayrimeşru oğlu var. Metin Akpınar, söz konusu iddianın sahibi Onur Akay'a dava açacak.

Metin Akpınar, Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu'na her ay 10'ar bin lira harçlık gönderdi.

Peki o miktar ne kadar?

Duygu Nebioğlu ile Metin Akpınar'ın bir araya geldiği anlardan bir fotoğraf...

KALBİNE STENT TAKILDI

Bu arada yakınları, Metin Akpınar'ın geçirdiği zor günlerin sağlığını etkilemesinden bir hayli endişe ediyor. Zira, iki yıl önce dört saat süren ameliyatla Akpınar'ın kalbine stent takıldı.

Süreç şu şekilde;

• Metin Akpınar ile Suphiye Ormancı, 1987’de Antalya’da tek gecelik bir ilişki yaşadı.

• Suphiye Ormancı, ikiz kızlarını doğurduktan sonra bir bakıcı kadına emanet ederek ortalıktan kayboldu.

• Bakıcı kadın, ikiz kızları bir süre sonra Çocuk Esirgeme Yurdu’na verdi.

• Nebioğlu Ailesi, ikiz kızları evlat edinerek onlara Duygu ve Sevgi adını verdi.

• Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu, evlatlık olduklarını öğrendikten sonra anne ve babalarının kim olduğunu araştırmaya başladı. 21 yaşına geldiklerinde annelerinin Suphiye Ormancı, babalarının ise Metin Akpınar olduğunu öğrendi.

• Metin Akpınar, ikiz kızları olduğunu 10 yıl önce öğrendi. Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu, Metin Akpınar’a babalık davası açarak DNA testi yapılmasını istedi.

• DNA testinde Duygu Nebioğlu’nun biyolojik babasının Metin Akpınar olduğu kesinleşti. Mahkeme, “Duygu Nebioğlu’nun babası Metin Akpınar’dır hükmü verdi. Sevgi Nebioğlu’nun mahkeme kararı henüz çıkmadı.

• Metin Akpınar, 13 Ekim Cuma günü bir açıklama yaparak Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu’nun kızları olduğunu dile getirdi: "Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.

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Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi.

İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.

Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.

Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur.

Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum.

En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum.

Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor.