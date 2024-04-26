Duygu Nebioğlu'ndan annesine çağrı
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, Almanya'da yaşayan annesi Suphiye Orancı'ya yeni bir çağrıda bulunarak; "Gel, hiçbir şey senin suçun değil. Yaşadıklarının hesabını kimseye açıklamak zorunda değilsin ama onlar zorunda" dedi
Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu kardeşler, yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan bu haber sonrasında Metin Akpınar, kızlarını kabul ettiğini duyurmuştu.
1961'de Göksel Akpınar ile yaptığı evliliğinden çocuğu bulunmayan 81 yaşındaki Metin Akpınar, evlilik dışı kızları olduğunu, 11 yıl önce öğrenmişti. Akpınar, Sevgi Nebioğlu'nun iki çocuğundan dolayı aynı zamanda dede de oldu.
Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde de; "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Nebioğlu'nun sözünü ettiği ablası ise Dilara Gülatan...
Ardından da Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğu iddia edildi. Babalık davası açıldığını doğrulayan Dündar, DNA testi sonucunu açıkladı.
"MAHKEME BABALIK İDDİASINI REDDETTİ"
Uğur Dündar; "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" şeklinde açıklamada bulundu.
"BENZERLİKLERİNİ BİZ BİLİYORUZ"
Duygu Nebioğlu, Uğur Dündar'ın açıklamasının ardından; "Benzerliklerini biz biliyoruz. Rapor sonucuna itiraz edecekler. Annem yok ya ortada, herkes rahat maşallah" ifadelerini kullandı.
"KARDEŞLERİM BENİMLE AYNI KADERİ YAŞADI"
Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Orancı’nın toplamda 6 çocuğu olduğunu söyleyen Nebioğlu; "İkisi Almanya’daki evliliğinden. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var. Diğer dört kardeşim benimle aynı kaderi yaşadı" dedi.
"ANNEM BENİMLE SON KONUŞMASINI 2010'DA YAPTI"
Annesiyle 3 yıl boyunca internet üzerinden görüştüğünü ifade eden Duygu Nebioğlu; "2010'da benimle son konuşmasını yaptı" dedi. Kendisine "Babanı bulursan beni kaybedersin" diyen annesiyle 14 yıldır görüşmediğini belirtti.
YEŞİLÇAM FİLMLERİNDE FİGÜRANLIK YAPMIŞ
Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nin 1980'li yıllarda filmlerde figüranlık yaptığını, ünlülerle de bu şekilde tanıştığını ifade etti.
Suphiye Orancı; İbrahim Tatlıses'in başrolü Hülya Avşar ile paylaştığı 'Aşıksın', Seda Sayan ile başrolü paylaştığı 'Yorgun', Perihan Savaş ile başrolü paylaştığı 'Yalan' ve Mine Çayıroğlu ile başrolü paylaştığı 'Sarhoş' filmlerinde rol aldı.
ALMANYA'DAKİ ARKADAŞI KONUŞTU: İKİ KIZI VAR, KOCASI MÜHENDİS
Suphiye Orancı'nın Almanya'da yaşayan bir arkadaşı, katıldığı canlı yayında Orancı'nın Düsseldorf'a yakın küçük bir kasabada yaşadığını anlattı; "Türkiye'deki kızlarından hiç bahsetmedi. Burada iki kızı var kocası mühendis."
Arkadaşı, yayının ardından soluğu Suphiye Orancı'nın evinde aldığını dile getirdi. Kapıyı açmayan, arkdaşıyla diafondan konuşan Orancı'nın; "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
UĞUR DÜNDAR: BU KADINI İLK KEZ GÖRÜYORUM
Öte yandan programa bağlanan Uğur Dündar; "Ben bu kadını ilk kez görüyorum. O yıllarda benim İzmir ile ilgim yok. Kaldı ki benim 7 ayda çıkan adli tıp DNA raporum çok ayrıntılı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar net. Ayrıca o yıllarda bekarım" dedi.
Duygu Nebioğlu, daha sonra bir açıklama daha yaparak; "Annem; bana 'Ablanın babası, Uğur Dündar' demedi. Sadece 'O dönem bir sevgiliydik' dedi. Ben de ablamı Uğur Dündar'a benzettim. Olaylar böyle gelişti" dedi.
Dilara Gülatan ise bu konuda şunları söyledi; "Ben, durduk yerde Uğur Bey'e babalık davası açmadım. Annem ile bir süre sevgili olmuşlar, buna şahit olan insanlar var. Annemin kendisi de bizzat bana babamın Uğur Dündar olduğunu söylediği için bu yola başvurdum."
Dilara Gülatan, Adli Tıp Raporuna'a itiraz ederek DNA testinin yeniden yapılmasını istedi.
"BABASI UĞUR DÜNDAR DEĞİL BAŞKA BİR ÜNLÜ"
Zeynep isimli bir izleyici, yayına bağlanarak Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar değil, başka bir ünlü olduğunu söyledi.
Tüm bu yaşananların ardından Duygu Nebioğlu, annesine yeni bir çağrıda bulundu.
"GEL, SUÇLU DEĞİLSİN"
Duygu Nebioğlu; "Gel, hiçbir şey senin suçun değil! 20 yaşlarında yaşadıklarının hesabını kimseye açıklamak zorunda değilsin ama onlar zorunda.
Çok şey değişecek sen tek değilsin, yalnız da değilsin artık" dedi.