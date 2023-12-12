Metin Akdülger: İzleyicileri sürprizlerle dolu sıcak bir hikâye bekliyor SHOW TV'nin yeni dizisi 'Sandık Kokusu'nun 'Atilla'sı Metin Akdülger, yeni rolü ile şaşırtmaya geliyor. Bugüne kadar oynadığı karakterlerden çok farklı bir tiple izleyici karşısına çıkacak Akdülger, projeye dair samimi açıklamalarda bulundu

SHOW TV'nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri bir araya getiren dizisi 'Sandık Kokusu'nun 'Atilla'sı Metin Akdülger, yeni rolü ile şaşırtmaya geliyor. Bugüne kadar oynadığı karakterlerden çok farklı bir tiple izleyici karşısına çıkacak oyuncu, projeye dair konuştu.

Sürprizli bir karakterle izleyici karşısına çıkacak olan Metin Akdülger, 'Sandık Kokusu'nu şöyle özetledi; “Aile ve birey olmanın sınırlarını anne ve çocuklar ekseninde değerlendiren sürükleyici bir hikâye ve benim buradaki rolüm oyunbaz bir katalizör diyebilirim.”

Metin Akdülger, projenin en cazip yönleri için ise şunların altını çizdi; “Uzun süredir televizyon için tasarlanan bir hikâyenin içinde yer almadım. Bu sebeple televizyon konusunda işinin ehli olan bir ekiple çalışmanın cazibesini sayabilirim ilk olarak. Sonrasında canlandıracağım karakterin dünyası ve düğümleri bana cazip geldi. Projenin yapım öncesi aşamasında ekip arkadaşlarımız belli oldukça içimdeki heyecan ve mutluluk daha da arttı diyebilirim.”

Sete yeni çıkan Metin Akdülger, hazırlık ve çekim süreçlerinin keyifli geçtiğini, 'Atilla' karakteriyle izleyicileri şaşırtmayı hedeflediklerini söyledi.

Çarpıcı hikâyesi, etkileyici anlatımıyla 'Sandık Kokusu', her çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de.