Metin Hara hakim karşısında

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Habertürk’ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Metin Hara, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada ifade verdi.

Hara, "Fizyoterapist lisansına sahibim. Hastalık dışında yapabileceğimiz bazı şeyler de vardır. Ben Sufi nefesi dediğimiz, aparatsız, yan etkisiz, bilimsel olarak kanıtlanmış bir teknik uyguluyorum. Öğretilen tekniğin amacı, hastalıkları iyileştirmek değil. İyilik halini artırmaktır. Yaklaşık 14-15 yıldır süre gelen bu etkinliklerimizde katılımcılarımızdan tıbbi tedavi yerine geçmediğine dair ıslak imzalı onay belgesi alınmaktadır" dedi.

"İTİBARIM ZEDELENDİ"

Bu etkinliklerin devlet kurumları, birçok üniversitede ve tıbbi sempozyumlarda verilmiş olduğunu söyleyen Hara, "Tek bir şikayet konusu olmamıştır. Böyle bir durumun içinde olmam beni yaralamıştır. Basında 'diploması yok, işyeri mühürlü' şeklinde yapılan haberler de itibarımı zedelemiştir. Magazinsel haberler çıktıktan sonra ilginç bir şekilde kendimi burada buldum" dedi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.