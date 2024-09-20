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        Haberler Magazin Metin Şentürk: Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim - Magazin haberleri

        Metin Şentürk: Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim

        Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, yarın oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili esprili bir dille, "Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:47 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:47
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        "Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim"
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        Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan şarkıcı Metin Şentürk, kısa bir süre önce Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na sponsor olan Ergünler Lojistik'in sahibi Faysal Ergün ile bir araya geldi.

        Şentürk, son dönemde kadın futbolunun yükselişine dikkat çekerek, daha çok firmanın bu spor dalına sponsor olmasını dilediğini söyledi.

        Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili sorulara esprili cevaplar veren Şentürk, "Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim" şeklinde konuştu.

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        #metin şentürk
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