Metin Şentürk: Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan şarkıcı Metin Şentürk, kısa bir süre önce Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na sponsor olan Ergünler Lojistik'in sahibi Faysal Ergün ile bir araya geldi.

Şentürk, son dönemde kadın futbolunun yükselişine dikkat çekerek, daha çok firmanın bu spor dalına sponsor olmasını dilediğini söyledi.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili sorulara esprili cevaplar veren Şentürk, "Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim" şeklinde konuştu.