Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoyla takipçilerinden dua istedi.

"AMANSIZ HASTALIKLA MÜCADELE ETTİK"

Kardeşinin 11 aydır kanserle mücadele ettiğini söyleyen Metin Şentürk; "Kıymetli dostlarım, hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınar biliyorsunuz. 11 aydır kardeşimin amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz ve acıları yoğun... Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inanan biri olarak hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah, hepinizden razı olsun" diyerek takipçilerinden dua istedi.