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Metin Şentürk, Van Gölü canavarını aramaya çıktı

Metin Şentürk, geçtiğimiz hafta sonunu geçirdiği Van'da göl kenarına giderek Van Gölü canavarını aradı

Metin Şentürk, Van Gölü canavarını aramaya çıktı - Magazin haberleri
Van Gölü canavarını aramaya çıktı
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İHA

Metin Şentürk, Muş'taki üniversite öğrencileriyle bir araya geldikten sonra Van'a gitti. Tarihi Akdamar Adası’na sırtını verip Van Gölü sahilinde video çektiren ünlü şarkıcı, Van Gölü canavarını aramaya geldiğini söyledi.

"CANAVARI AVLAMAYA İNECEĞİM"

Şentürk, "Van Gölü'nün kenarına oturdum, az sonra canavarı avlamaya ineceğim göle. Bakalım bu canavar nerede? Bir zamanlar Van Gölü canavarı efsanesi vardı. Çok güzel, hava da güzel. Van Gölü'nün etrafında yürüyüş yapacağım. Mübarek deniz ya" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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